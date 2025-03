Trumps gezant: volgende week gesprek met Oekraïne in Saudi-Arabië

WASHINGTON (ANP/AFP) - Donald Trumps gezant Steve Witkoff zegt volgende week met vertegenwoordigers van Oekraïne af te spreken in Saudi-Arabië. De details worden volgens hem nog uitgewerkt, maar waarschijnlijk vinden de gesprekken over vrede met Rusland plaats in Riyad of Jeddah.

"Het idee is om een raamwerk vast te leggen voor een vredesovereenkomst en ook voor een eerste staakt-het-vuren", aldus Witkoff. Of er ook gesproken wordt over een grondstoffendeal, zegt Witkoff af te wachten.

Vorige week liep een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uit op ruzie. Volgens Witkoff vindt Trump dat Zelensky sindsdien goede wil heeft getoond.

Een bron bij de Oekraïense regering zei tegen persbureau AFP dat Zelensky's stafchef Andri Jermak, en mogelijk ook defensieminister Roestem Oemjerov dinsdag een ontmoeting met de Amerikanen hebben in Riyad.