Chef overheidswaakhond VS geeft strijd tegen ontslag op

WASHINGTON (ANP) - Het hoofd van een onafhankelijke toezichthouder binnen de Amerikaanse overheid heeft de juridische strijd tegen zijn ontslag opgegeven. Hampton Dellinger zegt zich neer te leggen bij een besluit van een gerechtshof. Dat hof had geoordeeld dat hij alvast naar huis gestuurd kon worden terwijl de juridische procedures over zijn ontslag door president Donald Trump nog liepen.

Dellinger stond aan het hoofd van de Office of Special Counsel (OSC). Daar konden ambtenaren terecht als ze meenden ten onrechte te zijn ontslagen. Hij deed volgens The New York Times onder meer onderzoek naar de rechtmatigheid van ontslag van overheidsmedewerkers die nog in hun proefperiode zaten. Het is onduidelijk wat met lopende onderzoeken gebeurt nu hij opstapt.

Volgens de afzwaaiende OSC-topman heeft het besluit van de rechter de onafhankelijkheid van zijn kantoor feitelijk tenietgedaan. "Mijn strijd om aan te kunnen blijven was niet voor mezelf, maar voor het ideaal dat het OSC zou moeten zijn zoals het Congres het bedoeld had: een onafhankelijke waakhond en een veilige, betrouwbare plek waar klokkenluiders misstanden kunnen melden zonder bang te hoeven zijn voor vergelding."