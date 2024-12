Basisschoolverlater rekent als voor corona, maar niet goed genoeg

UTRECHT (ANP) - De rekenniveaus van leerlingen die van het (speciaal) basisonderwijs komen zijn inmiddels weer gelijk aan die van voor corona (2019), constateert de onderwijsinspectie. Maar het peil is veelal nog beneden de kwaliteit die eigenlijk wordt nagestreefd.

Dik vier op de vijf basisschoolleerlingen (84 procent) halen het fundamentele niveau 1F, aldus de inspectie. Van deze groep haalt 33 procent ook het hogere streefniveau 1S. In het speciaal basisonderwijs worden de niveaus veel minder gehaald: 16 procent haalt 1F en maar 2 procent 1S.

Wie niveau 1F heeft, kan met eenvoudige getallen rekenen. Wie 1S beheerst, weet al raad met ingewikkeldere getallen en kan ook meerdere denkstappen zetten om tot de oplossing te komen.

Meerdere sommen

Scholieren die doorstromen naar vmbo-g/t, havo of vwo zouden eigenlijk wel niveau 1S moeten hebben voordat ze naar de middelbare school gaan.

In het verleden stelde een speciale commissie dat 65 procent van alle leerlingen in het primair onderwijs (bo en sbo) niveau 1S zou moeten kunnen halen. "In 2023 lagen de prestaties dus flink onder deze ambitie", ziet de inspectie. Met name opgaven waarbij meerdere sommen moeten worden gemaakt, zoals aftrekken van meerdere breuken, worden lastig gevonden.

Een 'focusgroep' pleit nu voor onder meer een rekencoördinator op elke school, die daar de leerkrachten helpt "uitdagend" onderwijs te bieden voor alle leerlingen.