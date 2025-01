TU Eindhoven haalt netwerk offline om cyberaanval

EINDHOVEN (ANP) - De TU Eindhoven heeft zondag haar netwerk uit de lucht gehaald omdat sprake is van een cyberaanval. Doordat het netwerk offline is, kunnen studenten en medewerkers van de technische universiteit geen gebruikmaken van "netwerkgebonden voorzieningen, zoals e-mail, wifi, Canvas en Teams", meldt de universiteit in een verklaring. Ook zijn er geen onderwijsactiviteiten mogelijk, in ieder geval tot en met maandag.

ICT-experts van de universiteit, die nog wel toegang hebben tot de systemen, onderzoeken de aard en omvang van de cyberaanval.