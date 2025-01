Rijpma-De Jong houdt leiding EK allround, Beune wint 1500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune is bij het EK allround in Heerenveen een fractie ingelopen op klassementsleidster Antoinette Rijpma-De Jong. De 25-jarige schaatsster won in 1.54,60 de 1500 meter en verkleinde haar achterstand op de titelverdedigster. Die werd met 1.54,69 tweede, maar houdt de leiding in het klassement.

In een rechtstreeks duel was Rijpma-De Jong sneller weg. Beune maakte die achterstand in de slotronde goed en won met een miniem verschil.

In het algemeen klassement heeft Rijpma-De Jong voor de afsluitende 5000 meter een voorsprong van 5,77 seconden op Beune.

Merel Conijn kwam tot 1.57,50 en werd daarmee vijfde. Ragne Wiklund was met 1.56,39 sneller met de derde tijd en nam meer afstand van Conijn in het klassement. Ook Francesca Lollobrigida was met 1.57,19 een fractie sneller dan Conijn.