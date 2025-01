Atleet Tesfu verbetert in Valencia Nederlands record 10 kilometer

VALENCIA (ANP) - Filmon Tesfu heeft in Valencia het Nederlands record 10 kilometer op de weg verbeterd. De hardloper uit Den Helder klokte 27.45 minuten en was daarmee veertien seconden sneller dan Mike Foppen, die in 2024 in het Spaanse Castellón als eerste Nederlander onder de 28 minuten was gedoken met een tijd van 27.59 minuten.

Tesfu eindigde in de sterk bezette wegwedstrijd als 21e. De Zweed Andreas Almgren was de snelste. Hij liep een Europees record van 26.53.

Tesfu maakte afgelopen najaar zijn debuut op de marathon. De geboren Eritreeër liep in Amsterdam 2.10.58.