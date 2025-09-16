ECONOMIE
Hordeloper Geerds haakt af voor halve finales WK door blessure

Sport
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 14:15
TOKIO (ANP) - Job Geerds is op de WK atletiek in Tokio vlak voor de start van de halve finales op de 110 meter horden afgehaakt. De 23-jarige Amsterdammer raakte bij de warming-up geblesseerd, meldde de woordvoerster van de Atletiekunie. "Hij wilde het nog proberen, maar vlak voor de start besloot hij toch niet te starten."
Geerds was maandag doorgedrongen tot de halve finales. Hij eindigde in zijn serie als zesde in een tijd van 13,51. De eerste vier van alle series plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finales, aangevuld met de vier tijdsnelsten. Daar hoorde de Nederlander nog net bij.
Geerds eindigde dit voorjaar als vijfde op de 60 meter horden bij de WK indoor in Apeldoorn. Deze zomer vielen zijn tijden op de 110 meter horden aanvankelijk wat tegen, maar op de NK in Hengelo haalde hij uit met 13,22 seconden en naderde hij het uit 1999 stammende Nederlands record van 13,15, dat op naam staat van Robin Korving.
