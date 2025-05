Turkije blijft operaties uitvoeren tegen PKK

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse strijdkrachten blijven vooralsnog optreden tegen de PKK, die heeft aangekondigd zichzelf op te heffen. Het Turkse ministerie van Defensie zegt er zeker van te willen zijn dat de beweging geen gevaar meer vormt voor Turkije.

De PKK voerde decennia een gewapende strijd voor meer zelfbeschikking voor de Koerdische minderheid. Die groep maakte enkele dagen geleden bekend zichzelf op te heffen omdat de "historische missie" is voltooid.

Een bron binnen het ministerie van Defensie zegt tegen persbureau AFP dat daarmee "niets is veranderd" voor de Turkse krijgsmacht. Er zou rekening worden gehouden met provocaties van PKK-leden die ontevreden zijn over het besluit de groep op te heffen.

Volgens de bron komt er een mechanisme om de ontwapening van de groep te volgen. Daar worden afspraken over gemaakt met de autoriteiten in Irak en Syrië, buurlanden waar de PKK ook actief is.