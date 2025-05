Trump bezoekt militairen Qatar en zinspeelt op derde ambtstermijn

DOHA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij een bezoek aan Amerikaanse militairen in Qatar weer gezinspeeld op een derde ambtstermijn. Hij zei tijdens een toespraak op luchtmachtbasis Al Udeid dat "sommige mensen" willen dat hij een vierde keer meedoet aan de verkiezingen. "Daar moeten we dan maar over nadenken", zei de president.

Trump deed de uitspraak tijdens een meerdaagse internationale reis. Hij bezoekt onder meer Qatar, waar de VS met Al Udeid hun grootste basis in het Midden-Oosten hebben. Militairen scandeerden "USA, USA" toen de president arriveerde. Die prees zijn manschappen en beloofde dat hij de strijdkrachten sterker dan ooit zal maken.

De 78-jarige Trump heeft het vaker over een derde termijn. De grondwet staat dat niet toe, maar Trump kan ook andere redenen hebben om de discussie hierover gaande te houden. Het leidt de aandacht af van andere relletjes en het voorkomt dat binnen zijn partij al potentiële opvolgers met de aandacht aan de haal gaan.