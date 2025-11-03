Turkije en islamitische landen: Palestijnen moeten zelf besturen

ISTANBUL (ANP/AFP) - Turkije en een reeks vooraanstaande islamitische landen hebben op een conferentie in Istanbul over de toekomst van Gaza gezegd dat de Palestijnen zichzelf moeten besturen. Ze wijzen elk stelsel om "een soort voogdij" over de Palestijnse bevolking te plaatsen van de hand. Dit zei de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan na de gesprekken.

De toekomst van Gaza moet vorm krijgen door de Palestijnen zelf en om de veiligheid van hun bestaan te garanderen moeten Palestijnen over Palestijnen regeren. De internationale gemeenschap moet hen daarbij op de best mogelijke manier helpen, aldus Fidan.

Diplomaten uit Indonesië, Jordanië, Pakistan, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en gastland Turkije spraken over de Palestijnen drie weken nadat een wankel bestand is ingegaan in de Gazastrook. Israël voert incidenteel nog steeds luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Fidan zei dat voorkomen moet worden dat de volkerenmoord op de Palestijnen wordt hervat.