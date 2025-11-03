Letse president stuurt vrouwenrechtenwet terug naar parlement

RIGA (ANP/AFP) - De Letse president Edgars Rinkēvičs heeft een omstreden wet rond vrouwenrechten teruggestuurd naar het parlement. Met de wet zou het Baltische land zich terugtrekken uit de zogenoemde Istanbulconventie, die onder meer geweld tegen vrouwen moet tegengaan. Volgens de president zou de wet in huidige vorm een "tegenstrijdige boodschap zijn aan zowel de Letse samenleving als internationale bondgenoten."

Tegenstanders van dat verdrag in Letland vinden dat daarin een definitie van gender wordt geïntroduceerd die verder strekt dan biologisch geslacht. Volgens hen volstaan bestaande wetten om gendergerelateerd geweld tegen te gaan.

Het Letse parlement stemde donderdag met een ruime meerderheid voor terugtrekking uit het verdrag. Van de honderd parlementariërs stemden er 56 voor het vertrek uit het verdrag en 32 tegen.