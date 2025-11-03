Wetenschappelijke infrastructuur krijgt oppepper van 300 miljoen

DEN HAAG (ANP) - Investeringen die oplopen tot ruim 300 miljoen euro moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse wetenschap op terreinen als neurotechnologie, onderzoek naar materialen voor de energietransitie en MRI-scans tot de wereldtop gaat (of blijft) behoren. Het geld gaat naar "grootschalige wetenschappelijke infrastructuren", die door uiteenlopende onderzoekers en instituten gebruikt kunnen worden.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft maandag bekendgemaakt welke samenwerkingsverbanden van universiteiten en andere onderzoeksinstituten financiering voor grote projecten krijgen. De wetenschapsfinancier mag van de overheid 197 miljoen euro verdelen. De projecten hebben zelf bij andere geldschieters nog eens 104 miljoen euro opgehaald.

"Nederland behoort tot de wereldwijde koplopers in wetenschappelijk onderzoek en dat levert ons allemaal veel op", benadrukt demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gouke Moes (BBB). "Voor toonaangevend onderzoek zijn geavanceerde onderzoeksinstrumenten nodig, zoals medische scanners of een simulator van energiesystemen. Die wetenschappelijke infrastructuur kost veel geld. Door als overheid de ontwikkeling en aanschaf van instrumenten te steunen, leggen we een stevige basis voor nieuw onderzoek dat onze economie versterkt en helpt bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken."

Neurotechnologie

Belangrijk daarbij is dat de onderzoeksinstrumenten die worden betaald met het geld "breed toegankelijk" worden, zodat veel onderzoekers ze kunnen benutten.

Een van de consortia gaat zich bijvoorbeeld onder leiding van de Universiteit van Amsterdam bezighouden met het opzetten van een infrastructuur voor neurotechnologie. Dat onderzoeksveld houdt zich bezig met het ontwikkelen van "slimme apparatuur om hersenactiviteit uit te lezen en te beïnvloeden", leggen de initiatiefnemers uit. Ze willen wetenschappers in staat stellen "slimme materialen te ontwikkelen om met hersenen te interacteren, breinimplantaten te testen en computermodellen te ontwerpen om beter te begrijpen hoe deze systemen de hersenen beïnvloeden".

Andere projecten draaien bijvoorbeeld om MRI-scans van bewegende mensen en om het onderzoeken van neutrino's. Dat zijn elementaire deeltjes waar nog veel over onduidelijk is. De onderzoekers die zich daarmee bezighouden, willen op de bodem van de Middellandse Zee een telescoop bouwen om daar metingen naar te doen.