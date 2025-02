Turkije hamert op noodzaak onderhandelingen Oekraïne en Rusland

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft in gezelschap van zijn Russische collega Sergej Lavrov beklemtoond dat Oekraïne en Rusland samen vredesonderhandelingen moeten voeren. Hij zei dat zijn land achter de Amerikaanse initiatieven staat om de oorlog te beëindigen, maar dat de strijdende partijen daarbij betrokken moeten zijn.

Lavrov zei op bezoek in Ankara dat Rusland bereid is tot vredesgesprekken met Oekraïne, maar dat de vijandelijkheden alleen stoppen als die een duurzaam resultaat opleveren dat Rusland accepteert.

Oekraïne en Rusland hebben in Turkije eerder onderhandeld over het stoppen van de vijandelijkheden en over de vrije doortocht van vrachtschepen op de Zwarte Zee.