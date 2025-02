Veldkamp wil niet dat EU-overleg met Israël tribunaal wordt

BRUSSEL (ANP) - Na lang aandringen vindt maandag een EU-Israël Associatieraad plaats. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) wil voorkomen dat het "een soort tribunaal wordt waarin we Israël alleen maar bekritiseren en geen oog hebben voor de veiligheidszorgen die Israël ook heeft". Dat zei hij bij aankomst in Brussel.

In het hoogste overlegorgaan voor politieke en economische zaken tussen de EU en Israël wordt gesproken over de situatie in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Ook de ontwikkelingen in Syrië, Libanon en Iran komen aan de orde. Bij de bijeenkomst is de Israëlische minister Gideon Saar van Buitenlandse Zaken.

De oorlog in Gaza legde de verdeeldheid in Europa bloot. Een aantal landen zoals Spanje en Ierland toonde zich zeer kritisch tegenover de Israëlische bombardementen die vooral de Palestijnse burgerbevolking troffen. Andere landen zoals Hongarije en Duitsland schaarden zich achter Israël.

Westelijke Jordaanoever

Tijdens de raad zullen ook "moeilijke politieke problemen" aan de orde komen, zei Veldkamp. Hij wil dat de rust op de Westelijke Jordaanoever terugkeert, waar Israël met een grote militaire operatie bezig is. Ook zal hij benadrukken dat het staakt-het-vuren in Gaza stand moet houden.

"Het gaat mij ook om de waardigheid van Palestijnen. Ga met elkaar om op een wijze die respectvol is. Op dit moment vindt dat niet altijd plaats", aldus Veldkamp.