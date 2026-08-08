ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije roept Kyiv en Moskou op aanvallen op Zwarte Zee te staken

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 20:45
anp080826117 1
ANKARA (ANP/AFP) - Turkije wil dat Oekraïne en Rusland stoppen met hun aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan riep bij staatspersbureau Anadolu op tot een zogenoemd 'moratorium' op de aanvallen.
"Het conflict heeft zich inmiddels verspreid over de hele Zwarte Zee", aldus Fidan. "Eerst namen ze havens en militaire schepen onder vuur, maar nu vallen ze alle commerciële scheepvaart aan zonder onderscheid."
Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden bijvoorbeeld twee civiele vaartuigen geraakt door drones.
Turkije ligt net als Rusland en Oekraïne aan de Zwarte Zee en heeft daarom vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee oorlogvoerende landen. In het eerste jaar van de oorlog werd daarbij een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2535033265

Psycholoog legt Fransen uit: waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn

shutterstock_2639721385

Eigen risico naar €455: wie ziek is betaalt, wie gezond is krijgt geld terug

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

iPhone-on-Fire-Burning-in-Hand-Excessive-Heat-Damage

De oude mobiele telefoon in je lade vormt een brandgevaar – dit moet je doen

172902278_m

Je persoonlijkheid bepaalt of je van alcohol houdt of niet: deze types grijpen vaker naar de fles

shutterstock_2762480317

7 slimme manieren om 1000 euro te sparen (en welke echt werkt)

Loading