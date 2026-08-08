Turkije roept Kyiv en Moskou op aanvallen op Zwarte Zee te staken

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije wil dat Oekraïne en Rusland stoppen met hun aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan riep bij staatspersbureau Anadolu op tot een zogenoemd 'moratorium' op de aanvallen.

"Het conflict heeft zich inmiddels verspreid over de hele Zwarte Zee", aldus Fidan. "Eerst namen ze havens en militaire schepen onder vuur, maar nu vallen ze alle commerciële scheepvaart aan zonder onderscheid."

Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden bijvoorbeeld twee civiele vaartuigen geraakt door drones.

Turkije ligt net als Rusland en Oekraïne aan de Zwarte Zee en heeft daarom vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee oorlogvoerende landen. In het eerste jaar van de oorlog werd daarbij een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.