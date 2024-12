Kamer tegen onverwachte bezuiniging op scholing verpleegkundigen

DEN HAAG (ANP) - Zowel de coalitiepartijen als de oppositie willen af van een bezuiniging op de bij- en nascholing van medisch personeel. Deze besparing van 165 miljoen euro werd vorige week bedacht als dekking om minder te hoeven bezuinigen op de onderwijssector. Zorgminister Fleur Agema moet op zoek naar een andere oplossing en zal daar ook de ruimte voor krijgen, bleek tijdens een Kamerdebat.

Partijen die bij deze deal waren betrokken, spreken over verwarring omdat niet duidelijk was dat de maatregel neersloeg op de opleiding voor verpleegkundigen. NSC-Kamerlid Daniëlle Jansen zei dat de bezuiniging moet neerslaan op de bijscholing van medisch specialisten, de grootverdieners in de zorg die straks zelf meer moeten bijdragen aan hun bijscholing. De tweede maatregel betrof de scholing voor medisch-specialistische zorg, maar Jansen denkt "dat het niet de bedoeling was" dat verpleegkundigen zouden worden getroffen.

Ook het CDA - dat net als de ChristenUnie, SGP en JA21 de deal sloot met de coalitie - was zich er niet van bewust dat de besparing over verpleegkundigen ging. CDA'er Harmen Krul zei dat dit niet uit de tabellen bleek en dat in de toelichting opeens medisch-specialistische zorg stond. Dat is breder dan alleen de specialisten.