Turkish Airlines, Aeroméxico, EVA Air en KLM zijn dupe van gaslek

SCHIPHOL (ANP) - Passagiers van Turkish Airlines, Aeroméxico, EVA Air en KLM zijn de dupe van het gaslek bij de F-pier op Schiphol. Vliegtuigen van deze maatschappijen moesten als gevolg van het gaslek worden geëvacueerd, zegt een woordvoerster van Schiphol. In totaal stonden er vijf vliegtuigen langs de ontruimde pier, maar het vijfde toestel had volgens haar nog geen reizigers aan boord.

De pier is rond 22.00 uur nog steeds dicht. De geëvacueerde vliegtuigen blijven wachten aan de gates, tot de brandweer klaar is met het dichten van het gaslek en het verrichten van metingen. Het gaslek ontstond door een ongeval rond 19.00 uur op het terrein van Schiphol, waarbij een voertuig was betrokken en mogelijk een gasleiding werd geraakt.