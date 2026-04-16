Turkse arrestatiebevelen na onlineberichten over schietpartijen

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 9:22
ANKARA (ANP/AFP)
ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse politie heeft arrestatiebevelen voor 83 personen uitgevaardigd, omdat zij zich op sociale media op de verkeerde manier zouden hebben uitgelaten over twee dodelijke schietpartijen in het land. Het geweld vond dinsdag en woensdag plaats op scholen.
De 83 personen zijn volgens de politie "betrapt op berichten en activiteiten die criminaliteit en criminelen prijzen en de openbare orde negatief beïnvloedden".
Bij de schietpartij van dinsdag verwondde een oud-leerling zestien personen, waarna hij zelfmoord pleegde. Woensdag vielen negen doden en dertien gewonden. Ook hier schoot de dader, een leerling van de school, zichzelf dood.
De schietpartijen hebben Turkije geschokt. In het land, waar strenge wapenwetten gelden, komen schietpartijen op scholen doorgaans nauwelijks voor.
