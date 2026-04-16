AEX-index stijgt na nieuwe recordstanden in New York en Tokio

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag hoger geopend. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming in New York en Tokio, waar nieuwe recordniveaus werden bereikt door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ook lijken de kwartaalresultaten van bedrijven aan het begin van het cijferseizoen over het algemeen mee te vallen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 1021,09 punten. De AEX nadert daarmee weer het niveau van voor de oorlog. Op 27 februari, een dag voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran, sloot de index op iets meer dan 1027 punten. Op 25 februari tikte de AEX op bijna 1032 punten de hoogste tussentijdse koers ooit aan.

De MidKap klom 0,6 procent tot 1022,64 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent. Londen won 0,2 procent na een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in februari.