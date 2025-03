Rijkste vrouw Indonesië verliest helft van vermogen in drie dagen

De rijkste vrouw van Indonesië is in slechts drie dagen de helft van haar vermogen kwijtgeraakt op de beurs in Jakarta, ofwel 3,6 miljard dollar. Half maart bedroeg het vermogen van Marina Budiman, medeoprichter en president-commissaris van datacenterbedrijf DCI Indonesia, nog 7,5 miljard dollar. Maar daarna crashte het aandeel van het grootste dataopslagbedrijf van Indonesië.

In de drie weken daarvoor werd Budiman elke dag zo'n 350 miljoen dollar rijker, door een voortdurende aandelenrally. Hierdoor werd ze de rijkste vrouw van het land, volgens de Bloomberg Billionaires Index.

Wild schommelende aandelenkoersen zijn een veelvoorkomend en steeds groter probleem voor de Indonesische aandelenmarkt. Tientallen bedrijven hebben de afgelopen jaren hun waarde met meer dan 1000 procent zien stijgen, terwijl die stijgingen weinig te maken hebben met de werkelijke financiële gezondheid van die ondernemingen.

Dinsdag was een bloedbad op de beurs in Jakarta. De belangrijkste beursindex van Indonesië kelderde en de beurshandel moest een halfuur worden stilgelegd. Dat kwam volgens handelaren onder meer door de politieke onrust in het land.