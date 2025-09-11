Turkse justitie grijpt in bij eigenaar grote tv-stations

ISTANBUL (ANP/AFP/RTR) - De openbaar aanklager in Istanbul heeft in het kader van een fraudeonderzoek ingegrepen bij een bedrijf dat eigenaar is van drie grote tv-zenders: Habertürk TV, Show TV en Bloomberg HT. Tien directieleden zijn gearresteerd, melden lokale media. Het bedrijf, Can Holding, is onder overheidstoezicht gesteld.

Volgens Turkse toezichthouders zouden grote, niet-traceerbare bedragen rondgaan in dochterbedrijven van Can Holding. Hierbij zouden illegale facturen zijn opgesteld en documenten vervalst. Het bedrijf bezit naast de drie zenders nog 118 andere dochterondernemingen, waaronder een universiteit en privéonderwijsketen.

In Turkije is 90 procent van de media in staatshanden, rapporteert belangenorganisatie Reporters without Borders.