Ryanair-baas: nog jaren schendingen luchtruim door drones Rusland

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 13:02
DUBLIN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Ryanair-topman Michael O'Leary maakt zich op voor nog meer schendingen van het Europese luchtruim door Russische drones, vergelijkbaar met de drones die deze week Polen waren binnengevlogen. Het Poolse vliegverkeer werd daardoor verstoord.
"Dit zal de komende jaren een voortdurend probleem blijven voor alle luchtvaartmaatschappijen", zei O'Leary donderdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Ierse luchtvaartmaatschappij in Dublin. Het incident was volgens hem een "wake-upcall voor Europa en de NAVO". De Ryanair-topman prees de snelle reactie van de Poolse luchtvaartautoriteiten en de Europese luchtvaartautoriteit EASA nadat Russische drones waren neergehaald boven Polen.
De stiptheid van Ryanair ging door het incident omlaag nadat de verstoringen in het luchtverkeer zich uitbreidden naar Scandinavië, de Baltische staten en Duitsland. "Dit soort pesterijen", waarbij Rusland Europa irriteert en "spelletjes speelt" met het landenblok, "zullen doorgaan", stelde O'Leary.
