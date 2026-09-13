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Turkse politie doet invallen bij woningen en bars van lhbtqi'ers

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 11:40
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ANKARA (ANP/AFP/DPA) - De Turkse politie heeft een reeks invallen gedaan bij horecagelegenheden en woningen van lhbtqi'ers. Volgens de minister van Justitie was dat onderdeel van president Recep Tayyip Erdoğans zogenoemde Decennium van het Gezin, gericht op het "beschermen van onze kinderen, de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde".
Justitieminister Akın Gürlek zegt dat er zaken lopen tegen 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies. Hoeveel mensen werden aangehouden, meldt hij niet.
Het Turkse staatspersbureau Anadolu zegt dat de invallen verband hielden met onderzoeken naar onder meer het vormen van een organisatie om misdaden te plegen, prostitutie, obsceniteit en drugsbezit.
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