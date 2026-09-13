Macron naar Frans eiland dat Trump inkleurde met Amerikaanse vlag

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron gaat komende week naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon. De Canadese premier Mark Carney sluit ook aan. De leiders willen onder meer aandacht voor de "soevereiniteit van landen", meldt het Élysée, Macrons paleis. Eerder deze week had de Amerikaanse president Donald Trump gesuggereerd dat hij Saint-Pierre en Miquelon samen met Canada en nog veel meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS wil trekken.

"In een wereld die wordt gekenmerkt door de terugkeer van machtspolitiek, geopolitieke spanningen en nieuwe vormen van afhankelijkheid, delen Frankrijk en Canada een gezamenlijke ambitie: samenwerken, en met alle landen die dezelfde waarden nastreven de capaciteit versterken om besluiten te nemen en te handelen op een onafhankelijke manier", aldus het Élysée.

Trump zette maandag een kaartje op sociale media waarop onder meer heel Canada en een aantal Franse gebieden waren ingekleurd met de Amerikaanse vlag.