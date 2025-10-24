Turkse rechtbank stopt rechtszaak tegen oppositie

ANKARA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een Turkse rechtbank heeft een zaak laten vallen waardoor de leider van de belangrijkste oppositiepartij, Özgür Özel, uit zijn functie gezet had kunnen worden. Het proces draaide om vermeende onregelmatigheden tijdens de interne leiderschapsverkiezing van zijn partij in 2023.

Özel werd gekozen tijdens een congres van de Republikeinse Volkspartij (CHP). Sindsdien heeft hij de oppositie nieuw leven ingeblazen na jaren van verliezen en heeft hij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar een verrassende nederlaag toegebracht aan de partij van president Recep Tayyip Erdogan.

De CHP kampt het afgelopen jaar met veel juridische problemen. Honderden leden zijn in afwachting van hun proces vastgezet, onder wie de inmiddels geschorste burgemeester van Istanbul. Critici van de regering noemen deze stappen politiek gemotiveerd en antidemocratisch. Dat is volgens de regering niet het geval. Ankara stelt dat de rechterlijke macht onafhankelijk is.