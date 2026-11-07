Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tusk: drie doden aangetroffen in woning schutter Krakau

Samenleving
door anp
anp071126118 1
Volg ons op Google Nieuws
KRAKAU (ANP/RTR) - In de woning van de schutter die zaterdagmiddag zes mensen doodde in het centrum van de Poolse stad Krakau zijn de lichamen van drie overleden personen aangetroffen, maakte de Poolse premier Donald Tusk zaterdagavond bekend.
Het gaat om twee vrouwen en een man. Vermoedelijk zijn het familieleden van de verdachte, aldus de premier.
Eerder werd bekend dat alles erop wijst dat de vermoedelijke schutter, een 24-jarige man met de Poolse nationaliteit, gefascineerd was door extreemrechtse ideologieën. Hij zou alleen hebben gehandeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-stel-spaargeld-ai

Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken

Een zonnige baai aan de kust van Almería met blauwe lucht en droge heuvels op de achtergrond.

Waar in Europa schijnt de zon in de winter het meest?

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

wk-automobilisten-2027-ai

Tanken, laden, auto van de zaak en vignet: dit verandert er in 2027 voor automobilisten

shutterstock_2743494969

Met deze studie verdien je na anderhalf jaar al gemiddeld 6.450 euro bruto per maand

Een nat afwassponsje en een vaatdoekje op de rand van een roestvrijstalen gootsteen.

Deze 7 plekken vergeten we vaak bij het schoonmaken

Loading