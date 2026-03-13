Tusk: Polen gaat toch gebruikmaken van EU-defensieplan

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse regering gaat een resolutie aannemen, zodat het land geld kan gebruiken uit het SAFE-programma van de Europese Unie. Dit ondanks een veto van president Karol Nawrocki, meldt premier Donald Tusk. Met SAFE kunnen lidstaten tegen lage rentes langlopende leningen afsluiten voor defensieprojecten met andere landen.

Nawrocki zei donderdag "nooit wetgeving te zullen ondertekenen die onze veiligheid, onafhankelijkheid en economische of militaire veiligheid ondermijnt". Hij wil banden met de VS onderhouden en is bang dat dit programma dat schaadt. Tusk wil juist meer op Europees niveau samenwerken.

Polen zal naar verwachting het grootste deel van de leningen uit het SAFE-programma ontvangen, onder meer voor de verdediging van de grens met Rusland en Belarus. Het land wil systemen aanschaffen om drones en raketten te bestrijden.