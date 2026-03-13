ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tusk: Polen gaat toch gebruikmaken van EU-defensieplan

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 10:12
anp130326075 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse regering gaat een resolutie aannemen, zodat het land geld kan gebruiken uit het SAFE-programma van de Europese Unie. Dit ondanks een veto van president Karol Nawrocki, meldt premier Donald Tusk. Met SAFE kunnen lidstaten tegen lage rentes langlopende leningen afsluiten voor defensieprojecten met andere landen.
Nawrocki zei donderdag "nooit wetgeving te zullen ondertekenen die onze veiligheid, onafhankelijkheid en economische of militaire veiligheid ondermijnt". Hij wil banden met de VS onderhouden en is bang dat dit programma dat schaadt. Tusk wil juist meer op Europees niveau samenwerken.
Polen zal naar verwachting het grootste deel van de leningen uit het SAFE-programma ontvangen, onder meer voor de verdediging van de grens met Rusland en Belarus. Het land wil systemen aanschaffen om drones en raketten te bestrijden.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (7)

Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

ANP-535473972

Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

70095923_m

Moeten goede pannen per se zo duur zijn?

191811924_m

Deze veelgebruikte drugs verdriedubbelen je kans op een beroerte

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Loading