Claude maakt interactieve grafieken, zelfs als je er niet om vraagt

Cijfers, tabellen en lange lappen tekst: voor je het weet raak je door alle data de draad kwijt. Daarom komt AI -ontwikkelaar Anthropic met een update voor zijn chatbot Claude. Die kan voortaan spontaan grafieken, diagrammen en infographics maken tijdens een gesprek.

En daar hoef je niet eens expliciet om te vragen. Wie met Claude praat over cijfers of trends, kan ineens een visuele uitleg krijgen in plaats van alleen tekst. De AI zet informatie dan automatisch om in een grafiek of diagram. Dat werkt ook als je het wél expliciet vraagt: met één prompt kan de chatbot een visuele representatie van data maken.

Mini-dashboard

Je krijgt niet zomaar een statisch plaatje voorgeschoteld. De grafieken zijn interactief. Dat betekent dat je erop kunt klikken om extra informatie te zien of onderdelen van de data verder te verkennen. Zo verandert een simpel chatgesprek in een soort mini-dashboard.

Claude kan ook verder gaan dan grafieken alleen. Vraag bijvoorbeeld hoe een bowlingbal van 100 kilo door een gebouw zou vallen en de AI kan dat visueel uitleggen in een infographicachtige weergave.

Interactief

Zelfs complexe kennis kan zo inzichtelijk worden gemaakt. Denk aan het periodiek systeem der elementen. Claude kan dat volledig tonen en per element extra informatie geven wanneer je erop klikt. Klik je bijvoorbeeld op magnesium, dan krijg je meteen uitleg over het element en zijn eigenschappen.

Opvallend genoeg komt de update in een week waarin meerdere AI-bedrijven dezelfde kant op bewegen. Zo kondigde OpenAI aan dat ChatGPT nu ook wetenschappelijke en wiskundige concepten visueel kan uitleggen. En bij Google kan Google Gemini dat al langer.

Automatisch

Het verschil is dat Claude het nu automatisch doet. De functie zat eerder al verstopt in de zogeheten Artifacts-tool, maar wordt nu standaard onderdeel van gesprekken.

Als Claude het idee heeft dat een grafiek duidelijker is dan tekst, dan maakt hij die gewoon zelf.