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Tusk spreekt van politieke moord na dood Russische cartoonist

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 14:14
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WARSCHAU (ANP/AFP) - De Russische cartoonist die maandag in Polen werd doodgeschoten, lijkt volgens de Poolse premier Donald Tusk het slachtoffer van een politieke moord. "Alle aanwijzingen duiden erop dat dit een politieke moord is", zei hij. "Als het in opdracht van Rusland is uitgevoerd, dan is dit ook een zeer ernstige kwestie met een internationale dimensie."
Semjon Skrepetski (44), wiens echte naam Robert Koezovkov was, stond bekend om zijn karikaturen van de Russische president Vladimir Poetin. Hij maakte in zijn cartoons ook onder anderen de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, Sovjetleider Jozef Stalin en Russische oppositiefiguren belachelijk.
Skrepetski verhuisde in 2021 naar Polen, naar eigen zeggen uit angst voor politieke vervolging. De Poolse regering heeft gezegd dat hij de aangeboden bescherming in Polen had geweigerd. De Rus werd gedood in een plaats nabij de grens van Belarus. De twee opgepakte Belarussische verdachten zijn volgens Poolse functionarissen weer vrijgelaten.
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