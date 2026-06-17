Drie redenen waarom aliens waarschijnlijk toch niet de aarde bezoeken

Dankzij honderden recent vrijgegeven Amerikaanse dossiers over mysterieuze UAP’s (voorheen bekend als UFO’s) én de nieuwe Steven Spielberg-film Disclosure Day lijkt de vraag weer helemaal terug van weggeweest: zijn buitenaardse wezens al onder ons?

En eerlijk is eerlijk: behoorlijk wat mensen denken van wel. Uit peilingen in onder meer Australië en de Verenigde Staten blijkt dat ongeveer een derde van de bevolking gelooft dat aliens de aarde bezoeken. Voeg daar een flinke dosis TikTok-theorieën, graancirkels en mysterieuze lichtverschijnselen aan toe en het onderwerp is weer hotter dan ooit.

Toch hebben wetenschappers een stuk minder spectaculaire verwachtingen. Sterker nog: volgens hen zijn er drie heel goede redenen waarom aliens waarschijnlijk níét boven ons hoofd rondvliegen.

De ruimte is absurd groot

Laten we beginnen met een feit waar je hoofd bijna van gaat tollen: de dichtstbijzijnde ster naast onze zon, Proxima Centauri, staat op ongeveer 40 biljoen kilometer afstand.

Dat klinkt al onvoorstelbaar, maar zelfs ons snelste ruimteschip zou er ruim 6.600 jaar over doen om daar te komen. En dat is nog maar de kosmische achtertuin.

Zelfs als een buitenaardse beschaving technologie zou hebben ontwikkeld om bijna met de snelheid van het licht te reizen, ontstaat er een probleem. Volgens Albert Einstein verloopt tijd niet overal hetzelfde. Hoe sneller je reist, hoe langzamer de tijd voor jou verstrijkt.

Met andere woorden: een alien die een retourtje aarde maakt, zou mogelijk terugkeren naar een thuisplaneet die tientallen of zelfs honderden jaren ouder is geworden. Een soort tijdreiziger tegen wil en dank.

De energierekening is niet te betalen

Dan is er nog een praktisch probleem: energie. Om een ruimteschip steeds sneller te laten vliegen, is steeds meer energie nodig. Zoveel zelfs dat reizen met de snelheid van het licht volgens de natuurwetten onmogelijk is. Daarvoor zou namelijk een oneindige hoeveelheid energie nodig zijn.

En alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, vormt ook de ruimte zelf een gevaar. Hoewel we de ruimte vaak zien als een leegte, zweven er genoeg deeltjes rond om bij extreem hoge snelheden levensgevaarlijk te worden. Zelfs losse waterstofatomen kunnen veranderen in een soort kosmische stralingskanonnen die een ruimteschip beschadigen of vernietigen.

Kortom: een bezoekje aan de aarde kost een buitenaardse beschaving waarschijnlijk meer moeite dan een complete planeetverbouwing.

Onze aarde is misschien helemaal niet zo gastvrij

We denken vaak dat de aarde de ideale plek is voor leven. Voor óns wel, maar voor aliens hoeft dat helemaal niet zo te zijn.

Onze atmosfeer bevat veel zuurstof dankzij miljarden jaren evolutie. Voor mensen is dat perfect, maar voor buitenaardse organismen zou zuurstof juist giftig of corrosief kunnen zijn.

Dat roept meteen een interessante vraag op. Als aliens hier daadwerkelijk rondlopen, waarom zien we ze dan nooit in beschermende pakken? Mensen trekken immers ook een ruimtepak aan als ze naar een omgeving gaan waar ze niet kunnen overleven.

Maar bestaan aliens dan wel?

Dat is misschien wel de grootste vraag van allemaal.

Wetenschappers hebben inmiddels meer dan 6.000 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Alleen al in onze Melkweg bevinden zich meer dan 100 miljard sterren, waarvan veel waarschijnlijk planeten hebben.

De kans dat ergens anders leven bestaat, lijkt daarom best groot. Misschien gaat het om simpele microben. Misschien om een beschaving die veel verder ontwikkeld is dan de onze.

Alleen: bewijs hebben we nog niet. Projecten zoals SETI en Breakthrough Listen speuren al tientallen jaren naar signalen van buitenaardse intelligentie. Tot nu toe zonder resultaat.

Maar dat betekent niet dat er niets is. Zoals wetenschappers het graag zeggen: als je stopt met zoeken, wordt de kans om iets te vinden precies nul.

Dus zijn we alleen in het universum? Niemand weet het. Maar als er ergens aliens bestaan, is de kans volgens de wetenschap voorlopig groter dat ze héél ver weg zitten dan dat ze stiekem door onze lucht vliegen.