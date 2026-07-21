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Twaalf diskwalificaties op eerste dag Nijmeegse Vierdaagse

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:53
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NIJMEGEN (ANP) - Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn twaalf wandelaars gediskwalificeerd. Het gaat tot 15.30 uur om twee militairen die minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich hadden en tien reguliere deelnemers die voornamelijk sjoemelden met hun afstand. Het aantal kan nog oplopen, zegt marsleider Henny Sackers. In ieder geval een van de gediskwalificeerde lopers is in beroep gegaan.
Volgens Sackers was er dinsdag sprake van een "heel positief gevoel" onder de wandelaars, dat volgens hem goed te maken zou kunnen hebben met de weersverwachting van deze week. "Geen tropische temperaturen, geen code rood..."
De marsleider denkt dat veel lopers in aanloop naar het wandelevenement een knoop in de maag hadden door de hitte van de afgelopen tijd. Hij is dan ook "ontzettend blij met het geluk dat we hebben, dat uitgerekend in de derde week van juli dit relatief koele zomerweer ons ten deel is gevallen." Dat heeft volgens Sackers uitgestraald op het plezier van de wandelaar.
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