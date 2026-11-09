Twaalf doden op migrantenboot voor kust van Kreta

HERAKLION (ANP/RTR) - De Griekse kustwacht heeft voor de kust van het eiland Kreta twaalf lichamen geborgen uit een migrantenboot. Achttien andere personen zijn uit de boot gered. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de migranten om het leven zijn gekomen.

Griekenland is al jaren een belangrijke toegangspoort tot Europa voor migranten en vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten. Het totale aantal migranten dat in Griekenland aankomt, is afgenomen, maar het is wel drukker geworden op een relatief nieuwe route waarbij migranten vanuit Libië via Kreta Europa proberen te bereiken.

Bij twee andere incidenten in de wateren rond Kreta werden in de nacht van zondag op maandag nog tientallen andere mensen gered.