Kabinet wil in nog 4 provincies helpen sneller huizen te bouwen

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere locaties in vier provincies moeten woningbouwprojecten worden versneld. In Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Drenthe moeten ongeveer 25.000 huizen in 2040 of eerder zijn afgerond, meldt woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit is de tweede keer dat de D66-minister plekken aankondigt waar bouwplannen sneller moeten. Eerder ging het om vijf locaties waar tot 2035 sneller moet worden gebouwd. Het kabinet maakt voor beide projecten geen extra geld vrij voor infrastructuur. Volgens Boekholt-O'Sullivan is dat op deze locaties niet nodig.

In Zeeland gaat het om maximaal 6000 woningen in Middelburg, Vlissingen en het gebied tussen de twee steden in. In Noord-Brabant moeten in Roosendaal ongeveer evenveel woningen sneller worden gebouwd en in Best, in het oosten van de provincie, gaat het om het versnellen van 3500 woningen. Ongeveer 6000 woningen moeten versneld in Assen worden gebouwd. Het laatste project dat Boekholt-O'Sullivan noemt, is het nieuwe dorp Cortelande in Zuid-Holland, waar het om ongeveer 6000 huizen gaat.

Zuidplaspolder

De afgelopen jaren hebben onder meer het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beroep aangetekend tegen de bouw van het dorp Cortelande in de Zuidplaspolder, tussen Gouda en Rotterdam. Daar moeten 8000 nieuwe woningen komen en volgens het hoogheemraadschap kan dat niet veilig. De Zuidplaspolder is met 6,78 meter onder het NAP het laagste stuk Nederland en daarom waren er zorgen over de veiligheid. Beide zaken zijn al ingetrokken na gesprekken over de plannen.

Op een deel van de ruimte waar huizen moeten komen, staan nu nog bedrijven. De minister wil daar met die bedrijven afspraken over maken en vergelijkbare ruimte vinden.