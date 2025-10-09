Twaalf jaar celstraf geëist in beroep verkrachtingszaak Pelicot

NIMES (ANP/AFP) - Franse aanklagers hebben een gevangenisstraf van twaalf jaar geëist tegen de enige man die in beroep is gegaan in de zaak van Gisèle Pelicot. De Française werd jarenlang gedrogeerd door haar toenmalige echtgenoot, die haar vervolgens liet verkrachten door tientallen mannen.

De 44-jarige Husamettin Dogan werd vorig jaar veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor verkrachting. Ook toen werd twaalf jaar tegen hem geëist. De man ontkent dat er sprake was van verkrachting, omdat tegen hem zou zijn gezegd dat Pelicot sliep. De uitspraak wordt donderdag verwacht.

In de eerste rechtszaak werden 51 mannen veroordeeld. Pelicots ex-partner Dominique kreeg met twintig jaar cel de maximumstraf, de rest kreeg drie tot vijftien jaar. Aanvankelijk wilden zeventien veroordeelden in beroep gaan, maar alleen Dogan ging over tot actie.