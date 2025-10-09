Israëlische ambassade: twee jaar van pijn, hoop en gebeden

DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassade in Nederland staat stil bij de gijzelaars die volgens het vredesakkoord met Hamas worden vrijgelaten. "Nu er een akkoord is bereikt, wachten onze harten op de thuiskomst van hen allen", schrijft de ambassade van Israël in Nederland op X over de deal tussen Israël en Hamas. Ze spraken af dat de Israëlische gijzelaars in de eerste fase van het akkoord vrij zullen komen.

"Meer dan twee jaar gegijzeld door Hamas - twee jaar van pijn, hoop en gebeden", aldus de Israëlische ambassadeur.