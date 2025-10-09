ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische ambassade: twee jaar van pijn, hoop en gebeden

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 10:44
anp091025130 1
DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassade in Nederland staat stil bij de gijzelaars die volgens het vredesakkoord met Hamas worden vrijgelaten. "Nu er een akkoord is bereikt, wachten onze harten op de thuiskomst van hen allen", schrijft de ambassade van Israël in Nederland op X over de deal tussen Israël en Hamas. Ze spraken af dat de Israëlische gijzelaars in de eerste fase van het akkoord vrij zullen komen.
"Meer dan twee jaar gegijzeld door Hamas - twee jaar van pijn, hoop en gebeden", aldus de Israëlische ambassadeur.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

anp081025131 1

Nog hogere verkeersboetes vanaf 2026

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

pexels-luis-sevilla-252657-34206105

Hoe kom je professioneel over?

Loading