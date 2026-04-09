Twaalf jaar en tbs voor doden sekswerker in woning IJmuiden

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 14:12
AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag de 38-jarige Sander K. in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van de Oekraïense Arina Sasina (34). Tijdens een betaalde seksafspraak werd zij in de zomer van 2022 gewurgd door K. op de zolder van zijn woning in IJmuiden. Daarna sneed K. haar lichaam in stukken, met de bedoeling het weg te maken.
In juli 2024 kreeg Sander K. tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de verkrachting en wurging van Sasina. Het OM vond de straf te laag en eiste in hoger beroep vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zelf tekende K. ook beroep aan. Het hof achtte de verkrachting niet bewezen en sprak K. daarvan vrij.
