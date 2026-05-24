Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig

Wie denkt dat stewardessen je bij het instappen alleen vriendelijk begroeten, vergist zich. In een paar seconden maken ze al een snelle inschatting van je gedrag, je conditie en mogelijke veiligheidsrisico’s.​

Geen begroeting, maar een snelle scan

Cabinepersoneel kijkt tijdens het boarden niet alleen of je op de juiste vlucht zit, maar ook of je mogelijk voor problemen gaat zorgen tijdens de vlucht.​ Daarbij letten ze onder meer op agressief gedrag, ruzie, dronkenschap en signalen dat iemand zich moeilijk aan instructies zal houden.​

Dat is niet overdreven. Het doel is juist om risico’s al vóór het opstijgen te herkennen, zodat situaties niet later in de lucht escaleren.​

Storend gedrag valt meteen op

Een passagier die luidruchtig is, ruzie maakt of zichtbaar te veel heeft gedronken, springt er direct uit voor stewardessen.​ Wie zich al aan de gate of in de cabine agressief opstelt, kan in sommige gevallen zelfs nog van de vlucht worden gehaald.​

Ook onbeleefd of hautain gedrag blijft niet onopgemerkt. Bemanningsleden onthouden vaak precies wie vriendelijk reageert en wie vanaf seconde één lastig doet.​

Wie extra hulp nodig heeft

Stewardessen kijken ook meteen welke passagiers tijdens de vlucht of bij een evacuatie extra hulp nodig kunnen hebben.​ Dat geldt bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met beperkte mobiliteit, reizigers met een visuele of auditieve beperking en ouders met baby’s of jonge kinderen.​

Die observatie is praktisch: wie moet misschien geholpen worden met bagage, wie heeft extra uitleg nodig en wie verdient in een noodgeval als eerste aandacht?​

Ziek, nerveus of bang

Tijdens het instappen let de crew ook op tekenen van ziekte of extreme nervositeit.​ Iemand die zwak oogt, duizelig lijkt of zichtbaar angstig is, kan later extra begeleiding krijgen, bijvoorbeeld door geruststelling of een rustiger plek in het toestel.​

Zeker angstige vliegers vallen vaak sneller op dan ze zelf denken. Voor cabinepersoneel is dat geen irritatiepunt, maar juist belangrijke informatie.​

Ook kleding en schoenen tellen mee

Opvallend genoeg wordt ook naar uiterlijk en kleding gekeken, maar vooral vanuit veiligheid.​ Hoge hakken, scherpe accessoires, blote voeten of ongeschikte kleding kunnen in een noodsituatie extra risico opleveren, bijvoorbeeld bij een evacuatie via de glijbaan.​

Daarnaast letten stewardessen erop of handbagage niet te groot is voor de bagagebakken. Wat voor de passagier nog ‘best moet kunnen’, ziet de crew vaak al in één oogopslag.​

Wie juist kan helpen in een noodgeval

Niet alleen kwetsbare passagiers vallen op. Stewardessen kijken ook wie juist fit, alert en geschikt lijkt om in een noodsituatie te helpen, bijvoorbeeld bij een nooduitgang.​

Daarom is het niet toevallig wie er wel of niet bij een exit row mag zitten. Wie instructies niet begrijpt of fysiek niet in staat is om te helpen, kan alsnog worden verplaatst.​

Beleefdheid kan in je voordeel werken

Er is nog een menselijke factor: passagiers die vriendelijk, rustig en verzorgd overkomen, maken vaak een betere indruk op de crew.​ Volgens het artikel kan dat zelfs meewegen als er onverwacht upgrades beschikbaar zijn of als de bemanning beslist wie net wat extra service krijgt.​

Dat betekent niet dat een designeroutfit nodig is. Wel dat een normale, verzorgde uitstraling en vriendelijk gedrag meer doen dan veel reizigers denken.​