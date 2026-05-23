Heb jij last van sunshine guilt? Waarom niet iedereen zin heeft om in de zon te zitten

Als het dan eindelijk warm weer is, heb je het gevoel dat je naar buiten móét. Naar het terras, op de fiets of naar het strand. Maar niet iedereen wordt daar gelukkig van. Voor sommigen brengt mooi weer geen ontspanning, maar juist onrust, schuldgevoel en sociale druk met zich mee. Psychologen noemen dat fenomeen inmiddels: sunshine guilt.

Het gevoel ontstaat wanneer de verwachting om van het mooie weer te genieten botst met de behoefte om juist binnen te blijven, te rusten of alleen te zijn. Terwijl de buitenwereld zon associeert met geluk en energie, ervaart een groeiende groep mensen vooral mentale druk. Waarom voelen zoveel mensen zich schuldig als ze níét van de zon genieten?

1. FOMO en schaarstedenken

Veel mensen zien perfect weer als iets zeldzaams, zeker in landen met lange winters of wisselvallige seizoenen. Daardoor krijgt een zonnige dag automatisch extra waarde. Psychologen koppelen dat aan FOMO, de fear of missing out, oftewel de angst om iets waardevols mis te lopen.

Wie vrienden, collega’s of influencers voortdurend buiten ziet genieten, kan het gevoel krijgen dat binnenblijven gelijkstaat aan verspilde tijd. Dat schuldgevoel ontstaat niet per se doordat iemand écht naar buiten wil, maar doordat de sociale norm suggereert dat je dat zou moeten willen.

Toch betekent die druk niet dat iedereen verplicht is om actief of sociaal te zijn zodra de zon schijnt. Juist het besef dat rust, stilte en comfort ook waardevol zijn, kan helpen om die FOMO te relativeren. Binnenblijven betekent niet automatisch dat je iets mist.

2. Het idee dat zon iedereen gelukkig maakt

Zonnig weer wordt vaak automatisch gekoppeld aan positiviteit, energie en ontspanning. Maar die ervaring is niet universeel. Voor sommige mensen voelt warmte juist overweldigend en uitputtend.

Mensen met angstklachten of sensorische gevoeligheden kunnen op warme dagen sneller vermoeid of prikkelbaar raken. Daarnaast bestaat er ook een minder bekende variant van seizoensgebonden depressie die juist in de zomer optreedt. Klachten zoals slapeloosheid, rusteloosheid en verminderde eetlust kunnen daarbij voorkomen.

De maatschappelijke verwachting dat mooi weer per definitie fijn moet zijn, kan die spanning versterken. Wie zich níét gelukkig voelt terwijl “iedereen geniet”, kan daardoor het idee krijgen dat er iets mis is met hem of haar.

3. Sociale vergelijking en cognitieve dissonantie

Sociale media versterken het gevoel van sunshine guilt vaak aanzienlijk. Op zonnige dagen lijken feeds zich te vullen met perfecte terrasfoto’s, strandbeelden en spontane weekenduitjes. Dat kan leiden tot constante vergelijking: niet alleen op het gebied van uiterlijk of succes, maar ook in hoe iemand vrije tijd beleeft.

Daardoor ontstaat wat psychologen cognitieve dissonantie noemen: een intern conflict tussen twee overtuigingen. Aan de ene kant is er de gedachte dat je eigenlijk buiten zou moeten zijn, omdat dat sociaal gezien de juiste keuze lijkt. Aan de andere kant voel je dat je behoefte hebt aan rust of afzondering binnenshuis.

Die botsing veroorzaakt mentale spanning. Het schuldgevoel komt dus niet alleen voort uit het binnenblijven zelf, maar uit de kloof tussen persoonlijke behoeften en maatschappelijke verwachtingen.

Rust nemen is óók waardevol

Volgens psychologen is sunshine guilt uiteindelijk een moderne vorm van prestatiedruk. Zelfs ontspanning lijkt tegenwoordig productief, zichtbaar en sociaal te moeten zijn. Maar mentale rust werkt niet voor iedereen hetzelfde.

Voor de één betekent opladen een druk terras, voor de ander juist een rustige middag op de bank met de gordijnen half dicht. En beide keuzes zijn legitiem.