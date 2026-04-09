Omzet kledingplatform Vinted stijgt tot ruim 1 miljard euro

VILNIUS (ANP) - De omzet van kledingverkoopplatform Vinted is gestegen tot ruim 1 miljard euro. Gebruikers van het platform voor de verkoop van tweedehandsspullen kochten en verkochten vorig jaar fors meer gebruikte kleren, boeken en elektronische producten.

Via het in Litouwen gevestigde Vinted werd voor 10,8 miljard euro aan spullen verkocht, een toename van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral dames- en kinderkleding werd veel verhandeld via het tweedehandsplatform. Dat stelt ook dat de uitbreiding naar andere soorten goederen meer bezoekers naar de marktplaats heeft getrokken.

De omzet kwam 38 procent hoger uit op 1,1 miljard euro. De nettowinst viel vorig jaar bijna een vijfde lager uit op 62 miljoen euro. Dat kwam onder meer door investeringen in Duitsland, meldt Vinted. Ook breidde het bedrijf het afgelopen jaar uit naar Letland, Estland en Slovenië. Het platform, met aan het roer de Nederlandse topman Thomas Plantenga, wil verder uitbreiden naar de Verenigde Staten.