Omzet kledingplatform Vinted stijgt tot ruim 1 miljard euro

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 14:06
anp090426102 1
VILNIUS (ANP) - De omzet van kledingverkoopplatform Vinted is gestegen tot ruim 1 miljard euro. Gebruikers van het platform voor de verkoop van tweedehandsspullen kochten en verkochten vorig jaar fors meer gebruikte kleren, boeken en elektronische producten.
Via het in Litouwen gevestigde Vinted werd voor 10,8 miljard euro aan spullen verkocht, een toename van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral dames- en kinderkleding werd veel verhandeld via het tweedehandsplatform. Dat stelt ook dat de uitbreiding naar andere soorten goederen meer bezoekers naar de marktplaats heeft getrokken.
De omzet kwam 38 procent hoger uit op 1,1 miljard euro. De nettowinst viel vorig jaar bijna een vijfde lager uit op 62 miljoen euro. Dat kwam onder meer door investeringen in Duitsland, meldt Vinted. Ook breidde het bedrijf het afgelopen jaar uit naar Letland, Estland en Slovenië. Het platform, met aan het roer de Nederlandse topman Thomas Plantenga, wil verder uitbreiden naar de Verenigde Staten.
POPULAIR NIEUWS

ANP-343385528

Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

exporteren

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

Scherm­afbeelding 2026-04-09 om 06.36.43

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

9adea9462b883513607190229ce46b47,cd7d4d7b

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

174466606_m

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

