Omwonenden en milieuclubs eisen aanpak geluidsoverlast Schiphol

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 14:15
AMSTERDAM (ANP) - Omwonenden van Schiphol en drie milieuclubs eisen dat de overheid per direct optreedt tegen de 'herrie' van de luchthaven bij Lijnden en Uithoorn. Greenpeace meldt dat de groep een verzoek tot handhaving heeft ingediend bij de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).
De ILT constateerde in maart dat de geluidsgrenswaarde in 2025 met 7 procent bij Lijnden en met 3 procent bij Uithoorn werd overschreden. Maar de inspectie stelde ook dat het niet kan optreden, omdat er voorwaarden gelden waarvoor een gedoogconstructie bestaat.
Dat argument is volgens de groep, onder wie de veertien omwonenden "die hier direct onder lijden", niet houdbaar. Een recente uitspraak van de Raad van State onderstreept dat volgens hen. "Iedereen moet zich aan de wet houden: jij, ik, en dus ook Schiphol", stelt Wouter Lemm, expert luchtvaart bij Greenpeace. "De rechters zijn glashelder over dit illegale gedoogbeleid", en dus moet de inspectie optreden.
De groep verwacht binnen vier weken reactie van de ILT.
