Twee aanhoudingen Eindhoven rond EK-wedstrijd Oranje

EINDHOVEN (ANP) - Rond de EK-wedstrijd van Oranje tegen Turkije, die in Berlijn werd gespeeld, is het in Eindhoven zaterdagavond tot ongeregeldheden gekomen. Twee mensen zijn aangehouden.

Volgens de politie ging het mis "tussen twee groepen" op de Woenselse Markt. Over welke twee groepen het ging, kan een woordvoerster niet zeggen. De groepen gooiden over en weer met meubilair en flessen. De politie voerde charges uit om de rust te herstellen.

Een man van 25 uit Valkenswaard werd aangehouden omdat hij met Syrische vlaggen zwaaide. Dat geldt als provocerend en tegen de plaatselijke verordeningen. Een 18-jarige Eindhovenaar is aangehouden voor belediging van de politie.

Den Bosch

Ook werd van iemand die "onveilig en agressief rijgedrag" vertoonde het rijbewijs ingevorderd.

In Den Bosch was het ook kort onrustig. De politie heeft daar even in linie gestaan om twee groepen gescheiden te houden, maar ze hoefde geen charges uit te voeren. Daarna keerde de rust weer terug.