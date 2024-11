Honderden fans Maccabi Tel Aviv op de Dam in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam hebben enkele honderden fans van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv zich verzameld in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax donderdagavond. De fans zijn gehuld in geel-blauwe sjaals en shirts, de kleuren van de club, zingen liederen en springen op en neer. Op de Dam is ook veel politie aanwezig. De sfeer op het plein werd even onrustig toen een groepje mensen "Free Palestine" scandeerde, zag een verslaggever van het ANP.

Aanhangers van Maccabi richtten zich tegen het groepje dat de pro-Palestijnse leus riep, maar tot een confrontatie kwam het niet. Eerder werden ook twee mannen met een Palestijnse sjaal door de politie verzocht te vertrekken. Tussen de supporters op de Dam staan ook enkele mensen met gezichtsbedekking.

De gemeente heeft een aantal delen van Amsterdam, waaronder de Dam, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kan de politie iedereen in die gebieden van 13.00 tot 24.00 preventief fouilleren en controleren op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk. Een eerder aangekondigde pro-Palestijnse demonstratie werd door de Amsterdamse driehoek verplaatst van de Johan Cruijff ArenA naar het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost.

Ajax speelt om 21.00 uur tegen Maccabi Tel Aviv in de Europa League. Er worden 2600 fans van de Israëlische club in het uitvak verwacht. In de nacht van woensdag op donderdag waren op meerdere plekken in de stad spanningen, meldde de politie, mogelijk als gevolg van de wedstrijd.