Twee agenten geschorst om vluchten tijdens schietpartij in Kyiv

KYIV (ANP/AFP) - Twee Oekraïense politieagenten zijn geschorst nadat er online een video was verschenen waarop te zien is hoe zij vluchten van de plek van een schietpartij in Kyiv, meldt minister Igor Klymenko van Binnenlandse Zaken. Bij de schietpartij kwamen zes mensen om.

Zaterdag opende een schutter het vuur en gijzelde hij mensen in een supermarkt in een woonwijk van de Oekraïense hoofdstad, alvorens hij tijdens een poging tot arrestatie werd gedood.

Op een video die door Oekraïense media is verspreid, is te zien hoe twee politieagenten - gekleed in uniform en gele veiligheidsvesten - de benen nemen zodra er schoten klinken.

"Beschamend, onwaardig gedrag. Dit is een schande voor het hele systeem. Ze zijn geschorst en er loopt momenteel een onderzoek naar dit incident", aldus Klymenko op Telegram.