Evenepoel bezorgt Gold Race-directeur Van Vliet gedroomd afscheid

Sport
door anp
zondag, 19 april 2026 om 19:52
BERG EN TERBLIJT (ANP) - Koersdirecteur Leo van Vliet beleefde met de zege van topfavoriet Remco Evenepoel in de zestigste Amstel Gold Race zijn gedroomde afscheid. "Dit is de topfavoriet en hij wint. Een mooier afscheid had ik me niet kunnen wensen", blikte de oud-wielrenner terug bij de finish in Berg en Terblijt.
Van Vliet (70) zwaait na dertig jaar af als koersdirecteur en wordt opgevolgd door Tom Dumoulin. Van Vliet beleefde zijn hoogtepunt in 2019 met de overwinning van Mathieu van der Poel. De afgelopen jaren schreven ook Wout van Aert, Tadej Pogacar en Tom Pidcock de enige Nederlandse wielerklassieker op hun naam.
"De vijf beste renners staan op de erelijst. Parijs-Roubaix heeft Pogacar nog niet en die hebben wij wel", zei Van Vliet met een knipoog.
De directeur zat er niet mee dat in zijn afscheidsjaar alleen Evenepoel meedeed van dat vijftal. "Aan drie dingen kun je niks doen: het rennersveld, het weer en de winnaar. Dat heb ik in dertig jaar wel moeten accepteren."
