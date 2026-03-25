Twee arrestaties om brandstichting Joodse ambulances Londen

LONDEN (ANP) - De politie heeft in Londen twee mannen aangehouden in verband met de brandstichting in geparkeerde ambulances van een Joodse vrijwilligersorganisatie afgelopen maandag. De zaak wordt gezien als een "antisemitisch haatmisdrijf".

De twee arrestanten zijn 45 en 47 jaar oud en in hun woningen wordt huiszoeking gedaan.

Een groepering die zich Harakat Ashab al-Yamin al-Islamya noemt, claimt verantwoordelijk te zijn voor de brandstichtingen. De groep is deze maand opgedoken en claimt ook schade aan synagoges in Rotterdam en Luik, een Joodse school in Amsterdam en recent ook brandstichting in Antwerpen.

De groep presenteert zich met claims in sociale media, zonder islamitische geschriften te citeren. Er wordt niet in het Farsi, de officiële landstaal van Iran, gecommuniceerd, maar overwegend in het Arabisch en Engels. Sommigen brengen de groep in verband met Iran.