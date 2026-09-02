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Twee boeren bekeurd om afplakken kenteken bij protest Leeuwarden

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 18:06
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LEEUWARDEN (ANP) - Twee boeren hebben woensdag een bekeuring gekregen rond de demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Ze hadden het kenteken van hun tractor afgeplakt. Eerder op de dag hadden ze daar al een waarschuwing voor gekregen. Agenten zagen ze later opnieuw met een onleesbaar nummerbord.
De politie laat weten dat meerdere mensen woensdag zijn aangesproken op het rijden zonder kenteken of met een afgeplakt kenteken. Op de twee bekeurde betogers na hebben de anderen "het kenteken alsnog geplaatst dan wel zichtbaar gemaakt", aldus de politie.
De gemeente Leeuwarden laat weten dat de demonstratie afgelopen is en dat vrijwel alle deelnemers de stad hebben verlaten. De Friese hoofdstad schat dat er ongeveer 250 tractoren waren.
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