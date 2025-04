Twee Britse parlementsleden aangehouden in Israël

LONDEN (ANP) - Israël heeft twee Britse parlementsleden aangehouden en de toegang tot het land geweigerd, laat de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy in een verklaring weten. Hij noemt de actie "onaanvaardbaar, contraproductief en zeer verontrustend." De politici maakten deel uit van een parlementaire delegatie die een bezoek brengt aan het land.

Sky News meldt op basis van het Israëlische immigratieministerie dat het gaat om de Labour-parlementsleden Yuan Yang en Abtisam Mohamed. Hun is de toegang geweigerd omdat ze verdacht worden van plannen om "de activiteiten van veiligheidstroepen te documenteren en anti-Israël haat te verspreiden", aldus het ministerie in een verklaring. Beiden vlogen zaterdag vanuit Luton naar Israël.

"Ik heb mijn tegenhangers in de Israëlische regering duidelijk gemaakt dat dit geen manier is om Britse parlementsleden te behandelen. En we hebben vanavond contact gehad met beide parlementsleden om onze steun aan te bieden," zei Lammy. "De focus van de Britse regering blijft het veiligstellen van een terugkeer naar het staakt-het-vuren en onderhandelingen om het bloedvergieten te stoppen, de gijzelaars te bevrijden en een einde te maken aan het conflict in Gaza", staat in de verklaring van de buitenlandminister.