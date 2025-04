Israël geeft toe 15 hulpverleners 'per ongeluk' te hebben gedood

TEL AVIV (ANP) - Het Israëlische leger geeft toe dat er mogelijk een fout is gemaakt toen militairen op 23 maart het vuur openden op hulpverleners in de Gazastrook. Dat melden diverse Britse media zoals Sky News en LBC. Bij het voorval kwamen vijftien hulpverleners om.

Tijdens een briefing zaterdagavond zei een functionaris van de Israëlische krijgsmacht (IDF) dat de militairen de paramedici "per ongeluk" als een bedreiging hebben gezien en dat het incident "grondig wordt onderzocht".

Israël had eerder verklaard dat sprake was van verdachte voertuigen die zonder lichten reden. Op de beelden, die naar verluidt zijn teruggevonden op de telefoon van een omgekomen ambulancemedewerker in de Gazastrook, is te zien dat de ambulances wel degelijk hun lampen en sirenes aan hebben. "De IDF erkent dat haar verklaring waarin ze beweerde dat de ambulances hun lichten uit hadden, onjuist was en gebaseerd was op de getuigenis van de soldaten bij het incident."

Het filmpje dat is gevonden in een massagraf, is openbaar gemaakt door The New York Times. De krant zegt de beelden te hebben gekregen van een diplomaat bij de VN. "Op videobeelden die The New York Times vandaag publiceerde, was te zien dat de ambulances duidelijk herkenbaar waren en hun lichten aan hadden", aldus IDF. Het leger voegt eraan toe dat ten minste zes van de vijftien gedode medici door inlichtingenofficieren zijn geïdentificeerd als Hamas-agenten.