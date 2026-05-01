Twee Chinook-helikopters ingezet bij natuurbrand 't Harde

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 10:49
'T HARDE (ANP) - Defensie zet twee Chinook-transporthelikopters in bij de bestrijding van de natuurbrand op het defensieterrein bij 't Harde in Gelderland. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando (DHC) op X.
De brandweer is nog volop bezig met het controleren en nablussen van de brand die woensdag ontstond. Op meerdere plekken zijn nieuwe brandhaarden ontstaan. Op de grond zijn vier pelotons van de brandweer, ongeveer honderd mensen, aan het nablussen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dat gaat duren.
Drones in de lucht houden de zogenoemde hotspots in de gaten. Dat zijn warme stukken in de ondergrond waarvan de temperatuur kan oplopen tot 170 graden en waar het vuur weer kan oplaaien.
POPULAIR NIEUWS

WhatsApp gebruikt veel opslagruimte – en nu moet je daar ook nog voor betalen.

De drie belangrijkste manieren waarop we ons eigen geluk ondermijnen

Met deze trucs bespaar je maximaal op de erfbelasting

Er vindt een revolutie plaats in de kankerbestrijding. Maar wil de farmaceutische industrie wel betalen?

Veel mannen haten vrouwen – en dit is de pijnlijke kern

5 signalen dat je met digitale oplichters te maken hebt

