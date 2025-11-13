Twee derde vrouwen Brits leger doelwit seksueel ongewenst gedrag

LONDEN (ANP) - Een groot deel van het Britse legerpersoneel krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag in hun werk, volgens een donderdag gepubliceerd onderzoek van het ministerie van Defensie. Twee derde van de vrouwen in reguliere dienst heeft aangegeven dat ze het afgelopen jaar seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, tegenover een derde van de mannen. De regering noemt de resultaten "onaanvaardbaar".

Volgens het onderzoek gaat het vaak om verbale uitingen, zoals ongewenste grappen of opmerkingen. Een derde van de vrouwen heeft aangegeven dat ze te maken kregen met ongewenste aanrakingen. Acht procent zegt zelfs dat ze werden "onderworpen aan seksuele handelingen waar zij niet mee instemden".

"Iedereen die ervoor kiest ons land te dienen, moet dit met waardigheid en respect kunnen doen. Daarom zijn de resultaten van het onderzoek van vandaag volstrekt onaanvaardbaar", reageerde de minister van Veteranenzaken, Louise Sandher-Jones.